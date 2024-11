Thijs krijgt negen keer kanker en staat model voor Het Perfecte Plaatje

Thijs Kroezen uit Breda heeft kanker overwonnen. Overwonnen is in dit geval bijna een understatement, want Thijs heeft maar liefst negen keer de diagnose gehad. Om die reden is hij gevraagd model te staan voor het RTL-programma 'Het Perfecte Plaatje'. Een aflevering van de serie stond in het teken van ‘de (on)zichtbare littekens van kanker’. “Er is een mooie boodschap aan verbonden”, vertelt Thijs. “Een steentje daaraan bijdragen is natuurlijk hartstikke tof.”

Na wat gegrap met vrienden en familie over model staan voor het televisieprogramma, besloot Thijs toch mee te doen. Toen kwam het eerste obstakel op zijn pad - hij zou zich niet alleen figuurlijk bloot moeten geven, Thijs zou ook met ontbloot bovenlijf of tanktop moeten poseren. ‘Vijf kilo eraf gaat niet meer lukken voor de shoot en een tanktop draag ik echt nooit. Dus dan maar zonder', aldus Thijs op zijn Facebook-profiel. Tot negen keer toe kreeg Thijs te horen dat hij kanker had. “Ik heb heel erg geluk gehad dat de behandelingen telkens goed zijn aangeslagen”, vertelt Thijs. Inmiddels gaat het al drie jaar goed, ‘de langste periode tot nu toe’ volgens Thijs. Zelf spreekt hij liever over de ziekte 'doorstaan' dan 'overwinnen', omdat degene die het niet redden volgens hem alles behalve verliezers zijn.

Foto: Claes Iversen/Het Perfecte Plaatje.

Maar uiteraard is een strijd als deze niet zonder littekens. “Ik heb er wel een prijs voor moeten betalen”, vertelt Thijs. In zijn geval is dat zijn linkerarm. “Toen zat ik daar wel mee, maar inmiddels weet ik niet beter. Ik leef ondertussen langer zonder dan met arm. Als dat de prijs is die je moet betalen om te kunnen leven, dan betaal ik die graag.” Tijdens de fotoshoot voelde Thijs zich op zijn gemak. Hij schaamt zich totaal niet voor zijn uiterlijk. Zijn missende arm toont volgens hem de veerkracht die nodig is om kanker te overleven. Daarnaast was er volgens Thijs ruim de tijd om te praten met de kandidaten en andere modellen. “Alles ging in goed overleg en er was genoeg ruimte om aan te geven dat je iets niet prettig vond. Het is allemaal goed aangepakt en dat zie je in de uitzending terug."

"Mijn telefoon stond roodgloeiend!"

Op de avond van de uitzending stond hij zelf op het voetbalveld. Maar zijn telefoon in de kleedkamer stond ondertussen roodgloeiend. “Ik kreeg veel mooie berichten van mensen waarmee ik in het ziekenhuis heb gelegen”, vertelt Thijs. “Ook vrienden en familie vonden het stoer dat ik meedeed.” Thijs is tevreden met het eindresultaat: “Ik ben erg blij met de foto's. Op de ene foto zie je net wat meer buik dan de ander, maar dat is óók wie ik ben. Achteraf is het gewoon een mooie herinnering aan een leuke dag.”

Thijs Kroezen mocht wéér poseren voor de camera (Foto: Collin Beijk)