Roetveegpieten zwart gemaakt: ‘Een heel naar gevoel’

Rotondes vol borden met Sinterklaas, het paard, cadeautjes en roetveegpieten. Maar die pieten zijn ineens zwart gemaakt. Het zorgt voor tranen bij het sinterklaascomité van Sint-Oedenrode. “Hier hebben wij een heel naar gevoel bij”, zegt Ed Steenbakkers die voor de dader een passende straf weet.

Voor het derde jaar zijn de rotondes in het dorp versierd voor Sinterklaas. De voorzitter van het sinterklaascomité werd vrijdagochtend door zijn dochter gebeld. “‘Pa, wat ik nu zie, het zal toch niet waar zijn? Alle roetveegpietjes zijn zwart geworden’. Zeker zestien pieten zijn beklad.”

Ed Steenbakkers is meteen alle zwarte pieten gaan verwijderen. “Ik heb tranen in mijn ogen, dit past ons niet. Vrijwilligers werken aan een feest voor de kinderen. Er is al zoveel ellende, laat die kinderen gewoon lachen en genieten.”

Op een enkele rotonde staat nog een roetveegpiet. “Ik denk dat de spuitbus op was”, zegt Ed. “Wij hebben in Meierijstad collectief afgesproken dat we dit jaar alleen maar roetveegpieten hebben. Daar hebben we drie jaar naartoe gewerkt en dat gaat fantastisch. Waarom moet dit nu? Ik snap het echt niet.”

Toch staat niet iedereen achter de roetveegpiet. “Die gevoelens hadden wij eerst ook. Kinderen maken er uiteindelijk geen probleem van, is onze ervaring. Je zit soms met de herkenbaarheid, maar ook daar kunnen we omheen werken.”