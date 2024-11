Lexie is AI-docent, maar snapt nog niet alle vragen: 'Wat bedoel je?'

Op het ZuidWestHoek College in Ossendrecht staat tegenwoordig naast de docent ook een AI-onderwijsassistente. De hologram genaamd Lexie moet de leraren ondersteunen en vooral de leerlingen helpen bij vragen. Maar in de praktijk blijkt dat een stuk minder soepel te verlopen dan gedacht.

"Nee, dank je", reageert biologieleraar Niek Vermeulen op de vraag van zijn AI-onderwijsassistente of hij nog een animatie wil zien van het hart. Daarmee hoopt Niek duidelijk te maken dat haar taak er voor nu op zit, maar niets is minder waar. Lees ook: Veel reacties op AI-versie van Nina: 'Nu heb je tenminste een uitknop' "Je gebruikt een Oekraïens woord voor speelplaats. Wat bedoel je daarmee?", reageert Lexie, zoals de AI-docente op het ZuidWestHoekCollege heet. "Dat is nog wel een beetje een probleem", zegt Niek lachend. "We zijn nog volop in contact met de ontwikkelaar om dit soort dingen te verbeteren. En we moeten zelf natuurlijk ook bepaalde functies beter leren kennen."

"Hier word je toch niet goed van."

Ook bij de lessen Duits ervaren ze nog kleine kinderziektes van de AI-docent voor de klas. "Ik wil graag een reservering maken in het Duits", vraagt Revi aan Lexie. "Ik kan geen reservering voor je maken", reageert de hologram op de vraag van de leerling. "Hier word je toch niet goed van", lacht Revi. "Daarnet kreeg ik nog een hele lap tekst voor een reservering in het Duits. Soms werkt ze goed mee, maar soms ook helemaal niet."

Niek gebruikt een animatie van de AI-onderwijsassistente om iets uit te leggen in de les (Foto: Collin Beijk)

Toch zijn de leerlingen op de school in Ossendrecht overwegend positief over het gebruik van Lexie. "Het is veel leuker om met een robot samen te werken. Het is nieuw en vooral anders dan met een docent", vertelt Silke. Lotte Kool is docent Duits op het ZuidWestHoekCollege. Zij ervaart Lexie als een fijne ondersteuning. "Ze helpt de kinderen goed bij het oefenen voor een mondeling. Maar ook kunnen de leerlingen vragen naar oefeningen in het boek."

"Het moet helemaal stil zijn in de klas als je een vraag wilt stellen. Dat is een uitdaging."