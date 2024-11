Vuurwerkbom voor deur Patricia: 'Iedereen is zich rot geschrokken'

In een appartementencomplex in Cuijk zijn bewoners zaterdagavond geschrokken van een harde explosie. De klap was pal voor de voordeur van het appartement van Patricia Konings. “Ik heb geen verstand van explosies, maar wat het ook was: iedereen is zich hier de rambam geschrokken.”

Patricia staat in het trappenhuis naar haar appartement. Het trappenhuis is open en dus kon het explosief zo naar binnen worden gegooid. Ze wijst naar de plek waar het tot ontploffing kwam, pal naast haar voordeur. “Het is al schoon gemaakt, maar je ziet het nog een beetje”, zegt Patricia. LEES OOK: Explosie in appartementencomplex: ramen gesprongen en pannen van het dak De knal werd veroorzaakt door zwaar illegaal vuurwerk, meldt de politie. Patricia zelf heeft daar weinig van meegekregen, legt ze uit. Ze was weg toen de explosie zaterdagavond plaatsvond.

"Later hoorden we dat er zwaar vuurwerk was afgegaan binnen.”

“Ik kwam ’s avonds thuis en zag opeens overal rood witte linten. Het stond ramvol: twee brandweerwagens, veel politie, recherche. Niemand van de bewoners wist nou precies wat er aan de hand was, maar later hoorden we dat er zwaar vuurwerk was afgegaan binnen.” De vraag is nu wie dit gedaan heeft. Patricia vermoedt dat het om kwajongens gaat. “Ik dacht meteen: wie doet dit nou? Maar ik heb geen idee. Ik denk dat ze hier kattenkwaad hebben willen uithalen. Het is verder altijd heel rustig en veilig.”

De plek war het vuurwerk afging.