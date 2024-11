Nu Stroomhuis er niet meer is, heeft Joep een tattoo als eerbetoon

Een verwoestende brand legde in oktober cultureel centrum het Stroomhuis in Eindhoven volledig in de as. Dit tot groot verdriet van velen, onder wie Joep Schmitz (33) van de band 'Radarmen from the Moon'. Voor hem was de ‘creatieve broedplaats’ zo belangrijk in zijn leven dat hij het logo van het Stroomhuis liet vereeuwigen op zijn lichaam, samen met zanger van de band, Niels Koster: "Het was onze huiskamer en creatieve outlet sinds ons zestiende."

Bands die zich nauw verbonden voelen met het Stroomhuis traden zondagavond op in de Effenaar in Eindhoven voor een benefietconcert. Naast de band van Joep en Niels, stonden op het podium onder meer SØWT - een band van medewerkers van het Stroomhuis - C*NT en Charlie& The Lesbians die speciaal voor dit optreden nog een keer bij elkaar kwamen.

Op het 'Stroomhuis Benefiet' kwamen bijna driehonderd mensen af. Het optreden en de sfeer was volgens Joep ‘gelaagd’. "Het blijft heel verdrietig. Het centrum was van zo’n enorm belang voor Eindhoven, maar ook daarbuiten. Hier kregen underground artiesten een plek en podium. Zo’n creatieve plek is uniek. Wij hebben er zelf afgelopen zomer nog ons nieuwe album opgenomen."

Dus was een tattoo een logische stap, zegt Joep maandag. "Er is geen andere plek zoals het Stroomhuis. Het was de ruimte waar ik me creatief kon uiten. Het heeft een hele belangrijke plek in mijn leven gehad, dus dan maar vereeuwigen op mijn lichaam, dan is het Stroomhuis altijd bij me."

Ondanks het gemis wil hij toch positief blijven, terwijl het nog helemaal niet duidelijk is hoe en of het cultureel centrum terugkeert na de verwoestende brand. "We moeten natuurlijk niet in die nostalgie blijven hangen. We moeten wel door en op naar iets nieuws."

Op 17 oktober brak de allesverwoestende brand uit in het cultureel centrum. De vlammen kwamen metershoog uit het dak en het pand viel niet meer te redden. Al vrij snel werd besloten om het gecontroleerd te laten uitbranden.

De schade was groot. Stroomhuis-oprichter André Amaro schatte het bedrag op 'tonnen'. "Er was een professionele geluidsstudio, werkplaatsen voor hout, metaal en keramiek, met allemaal dure apparatuur. Ook mijn complete kunstarchief is waarschijnlijk verloren gegaan en de concertzaal en werkruimtes natuurlijk", legde hij uit.

Op de dag van de brand werd een doneeractie opgestart onder het motto: 'We moeten door'. Die heeft inmiddels ruim 112.000 euro opgeleverd. Bij sommigen zit de liefde voor het Stroomhuis diep: een anonieme donor maakte een bedrag van 13.100 euro over. Het streefbedrag van de actie is 250.000 euro. Het optreden in de Effenaar leverde 5.265 euro op.

