Waarschuwingsborden voor overstekende eekhoorns gestolen: 'Bizar'

“Wie doet er nou weer zoiets, belachelijk!” Tot grote verontwaardiging van Monika zijn er waarschuwingsborden voor overstekende eekhoorns gestolen uit haar wijk. De Roosendaalse kon eerder haar geluk niet op nadat de gemeente de borden had geplaatst.

De groene omgeving in de wijken Langdonk en Tolberg in Roosendaal is in trek bij de knaagdieren. Toch blijkt de afstand tussen de bomen op sommige plekken net iets groot waardoor de dieren vaak slachtoffer zijn in het verkeer. In Roosendaal gaat het om enkele tientallen meldingen van dode eekhoorns per jaar.

Monika komt al jaren op voor de veiligheid van de eekhoorns in Roosendaal. Tot haar grote vreugde werd haar inspanning onlangs beloond door de gemeente. Op verschillende plekken zijn speciale touwbruggen gemaakt zodat de dieren veilig kunnen oversteken. De bijbehorende waarschuwingsborden zijn nu foetsie, waarschijnlijk gestolen. Het gaat tenminste om drie of meer exemplaren.