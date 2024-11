Verkrachting en mishandeling ex: 5 jaar cel voor Tilburger

Een man van 36 uit Tilburg is door de rechtbank in Breda veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar. Volgens de rechter heeft hij zijn voormalige vrouw op 24 juni verkracht, bedreigd, mishandeld en beroofd. Ook een man (32) die bij haar op bezoek was, kreeg van de Tilburger de volle laag en werd met de dood bedreigd. Dit gebeurde allemaal in het appartement van zijn 28-jarige ex aan de Generaal Smutslaan.

De rechter bepaalde verder dat de Tilburger, C. Q., zijn slachtoffers schadevergoedingen moet betalen. Twee weken geleden had het Openbaar Ministerie (OM) ook al vijf jaar geëist. “Had ik maar een tijdmachine, dan had ik alles terug kunnen draaien”, verzuchtte Q. toen, aan het eind van de zitting. Hij zei dat hij ‘heel veel spijt’ had en dat hij zich schaamde voor hun zoon. Het slachtoffer is de moeder van de jongen.

Wat de vrouw op die zondag is aangedaan, kan volgens de rechter echt niet door de beugel: "Ze moest onder bedreiging van een mes gruwelijkheden doorstaan. Gruwelijkheden die ook nog eens zijn gefilmd." De Tilburger was haar woning binnengedrongen en verpestte de avond voor zijn ex en de man die bij haar in bed lag. Zij had helemaal niets aan, haar gast alleen een onderbroek toen ze door zijn komst werden overvallen.

Radeloze woede

De man moest het als eerste ontgelden. Hij kreeg klappen in zijn gezicht en werd met de dood bedreigd, voordat hij wist te vluchten en hulp ging halen. Ondertussen had Q. de kleren en twee tassen van de man naar buiten gegooid. Vervolgens richtte hij zijn radeloze woede op zijn voormalige partner. Hij verkrachtte haar en dwong haar met een mes op de keel hem een aantal keer te bevredigen. Terwijl ze dat deed, filmde hij alles en moest ze hardop – in de camera - zeggen dat ze ‘een vuile hoer’ was.

De man erkende dat hij haar had vernederd en kon amper een reden verzinnen voor zijn gedrag. Ja, hun zoon voelde zich niet lekker en zelf was hij moe en niet tevreden over de manier waarop de vrouw met de jongen omging. En zo noemde Q. nog meer dingen die in het appartement tot de uitbarsting hebben geleid. “Maar ik ben een domme sukkel geweest, ze is wel de moeder van ons kind.”

De vrouw vertelde tijdens de zitting hoe ‘onbeschrijflijk machteloos’ ze zich die avond voelde en dat ze bang was dat haar leven die avond zou eindigen. Ze blijft bovendien met de lichamelijke en geestelijke gevolgen worstelen: “Alleen god en de gedachte aan mijn zoon hebben me de kracht geschonken om dit alles een plek te kunnen geven.” De rechter leefde met haar mee: "Ze zoekt een weg om het te kunnen verwerken, maar zal het nooit kunnen vergeten." Ook werd het de Tilburger zwaar aangerekend dat de man die bij zijn ex op bezoek was, in een nachtmerrie was beland.

De advocaat van de Tilburger bepleitte een onvoorwaardelijke straf die gelijk was aan de bijna vijf maanden die zijn cliënt in voorarrest heeft gezeten en een flinke voorwaardelijke werkstraf.

