Poging doodslag ongeboren kind: 'Onduidelijk waar moeder en kind nu zijn'

Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt een moeder uit Rijsbergen voor poging tot doodslag op haar ongeboren kind. Dit nieuws zorgde eind augustus voor veel media-aandacht. Deze dinsdag maakte justitie in de rechtbank van Breda duidelijk waarom de 40-jarige vrouw wordt vervolgd. De moeder kwam echter niet opdagen en het is onduidelijk waar ze nu met haar kind verblijft.

“Er is het nodige gebeurd, wat ik graag met u en uw cliënt wil bespreken”, zei de rechter aan het begin van de zitting tegen de advocaten van de 40-jarige moeder. “Maar ze is er helaas niet, ze was dan ook niet verplicht om te komen.”

Geen contact met moeder

Op de vraag van de rechter hoe het met de vrouw gaat, kan de advocaat kort zijn: “Ik heb geen direct contact met haar en ik weet ook niet waar ze verblijft”. Ze mocht de zaak buiten de gevangenis afwachten, op een geheime plek met verplichte zorg en onder bepaalde voorwaarden. Maar aan het contactverbod met haar ex-man hield ze zich niet.

Omdat er maatschappelijk onrust is ontstaan na de vorige zitting in augustus, wil het OM duidelijkheid geven waarom ze overgaat tot vervolging. De advocaten wilden dat tegenhouden. “Dat is het beïnvloeden van de publieke opinie. Het hoort thuis bij de inhoudelijke behandeling van de zaak en niet vandaag.” Maar daar ging de rechter niet in mee.

Twee opties

De vrouw kwam bij het OM op de radar toen ze 29 weken zwanger was. “Ze leefde met een gewelddadige partner in een caravan. Ze gebruikte alcohol, cocaïne en leefde in een omgeving waar flakka werd gerookt. Daarnaast waren er vermoedens dat ze drugs in haar buik injecteerde.”

Volgens de officier werden negentien opnameplekken tevergeefs benaderd. Zelfs haar eigen moeder werd gevraagd om haar op te vangen. “Heel veel instanties waren erbij betrokken: overal werd ze geweigerd vanwege de specialistische zorg die ze nodig had.”

“Het ongeboren kind was direct in gevaar”, zo stelt justitie. “We hadden de keuze: niks doen of ingrijpen om erger te voorkomen. We konden alleen maar strafrechtelijk ingrijpen. Het is niet de oplossing, dat weten wij ook.”

In hoeverre het ongeboren kind gevaar liep, wordt nog onderzocht en komt tijdens de inhoudelijke behandeling aan bod.

De advocaten vinden het lastig om ‘even te reageren’. “Het zijn nogal wat feitelijkheden die hier op tafel worden gelegd. We waren hier niet op voorbereid. Elke sigaret en elk glas alcohol is er een te veel, maar gaan we nu iedere vrouw die rookt of drinkt tijdens de zwangerschap vervolgen?”

Wanneer de zaak verder gaat is nog niet duidelijk.

