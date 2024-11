Nepdokter behandelde 1900 kinderen, GGD belooft beterschap

Bij de GGD West-Brabant is de afgelopen jaren onvoldoende gereageerd op interne signalen over een nepdokter. Ook zijn er fouten gemaakt bij het in huis halen van de man en het geregeld controleren van zijn papieren. Dit zijn enkele van de conclusies van een onafhankelijk onderzoeksbureau die dinsdag bekend zijn gemaakt.

Het bureau was ingeschakeld nadat eind september bekend was geworden dat bij de GGD West-Brabant een medewerker bijna vier jaar lang als basisarts met kinderen heeft gewerkt zonder dat diegene als arts stond geregistreerd. De medewerker in kwestie is ontslagen, justitie is bezig met een onderzoek en betrokken ouders en kinderen werden ingelicht.

1900 kinderen

De man is in de gemeenten Moerdijk, Roosendaal en Rucphen met ongeveer 1900 kinderen in contact gekomen. De GGD maakte direct bekend dat er geen aanwijzingen zijn voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Inmiddels zijn de driehonderd meest urgente dossiers tegen het licht gehouden door GGD-artsen. Hierbij zijn geen ‘verontrustende signalen’ naar voren gekomen. Of het optreden van de man toch schade heeft veroorzaakt en op welke manier, is onduidelijk.

"Hoe kan het dat iemand zonder de juiste registratie zo lang bij ons heeft rondgelopen?", vraagt GGD-directeur Sebastiaan Baan zich hardop af. "Tegelijkertijd is het mooi om te zien dat in de basis de dienstverlening aan onze kinderen van goede kwaliteit is geweest."

De resterende 1600 dossiers, waarbij de man betrokken is geweest, worden nog getoetst. Als hiervoor aanleiding is, kunnen ouders, verzorgers en kinderen rekenen op extra aandacht of zorg.

Niet door de mand gevallen

"We hebben wel een beeld bij de persoon die dit heeft gedaan, maar daar doen we verder geen uitspraken over", zegt de directeur. Het gaat waarschijnlijk om iemand die wel aan de opleiding geneeskunde begonnen is, maar deze nooit heeft afgemaakt. "We hebben dus geen idee hoeveel colleges hij daadwerkelijk heeft bijgewoond."

"Blijkbaar was er genoeg kennis om niet rechtstreeks door de mand te vallen. We hebben wel gevraagd waarom hij dit heeft gedaan, maar zo iemand kun je niet meer op zijn woord vertrouwen."

Vertrouwelijke informatie

Een onafhankelijk bureau heeft gekeken wat er mis is kunnen gaan bij de indiensttreding van de man en hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen. Hierbij is onder anderen met (oud-)werknemers gesproken. Uit het onderzoek komen fouten aan het licht, maar is ook gebleken dat de nepdokter geen vertrouwelijke informatie naar buiten heeft gebracht of die voor andere doeleinden heeft gebruikt.

De GGD zegt dat de interne procedures inmiddels zijn verbeterd en dat die zijn besproken met het personeel. Maar er is meer nodig om een aantal procedures aan te scherpen. Hieraan zal worden gewerkt, meldt de GGD. “We doen er alles aan om betrouwbare en veilige zorg te blijven bieden en een herhaling te voorkomen”, zo staat in een persbericht. Hierin staat ook dat ouders met vragen of zorgen een speciaal nummer kunnen bellen: 088-6392051.

