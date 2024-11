112-nieuws: drie auto's botsen in Geldrop • vrouw op scooter aangereden

In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

08.50 Vrouw op scooter aangereden Een vrouw op een scooter is vanochtend aangereden op een rotonde op de Koudenhovenseweg Zuid in Eindhoven. Passanten, waaronder twee brandweermannen, verleenden eerste hulp tot de hulpdiensten waren gearriveerd. De vrouw is daarna in een toegesnelde ambulance nagekeken. Het is niet bekend of ze ook mee naar het ziekenhuis moest. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Foto: Arno van der Linden/SQ Vision.

08.02 A67 deels dicht bij Valkenswaard Een autobrand levert vertraging op bij Valkenswaard richting Eindhoven op de A67. De linkerrijstrook is daar dicht. De vertraging is in snel tempo opgelopen tot drie kwartier. De berger is onderweg naar de auto.

07.15 Waarschuwing voor gladheid Het KNMI waarschuwt voor plaatselijke gladheid door winterse buien. Het weerinstituut heeft code geel afgegeven. Lees hier meer.

07.00 Vertraging na ongeval op de A2 Door een kopstaartbotsing op de A2 van Maastricht richting Eindhoven moet het verkeer rekening houden met een file voor Maarheeze. Er zijn geen gewonden gevallen bij de botsing. Inmiddels is de weg vrijgegeven, maar de vertraging bedroeg rond kwart over zeven nog altijd een klein halfuur. Foto: WdG/SQ Vision.

06.54 Fikse file op N270 Verkeer op de A270 van Helmond richting Eindhoven moet rekening houden met een vijf kilometer lange file voor Eindhoven na een ongeluk. De vertraging vanaf Helmond bedroeg rond zeven uur vanochtend ruim een halfuur.

05.03 Vrachtwagen strandt op A58 Een vrachtwagen strandde afgelopen nacht op de vluchtstrook naast de A58 bij Tilburg vanwege een klapband bij de aanhanger. Daarop werd een rijstrook afgesloten. Vervolgens is de vrachtwagen naar parkeerplaats Kerkeind gebracht voor verdere pechhulp. Foto: X/weginspecteur Robert

03.30 Problemen op het spoor door staking In grote delen van de provincie ligt het treinverkeer tot negen uur vanochtend stil vanwege een nieuwe staking bij spoorbeheerder ProRail. Het zal daarna nog enige tijd duren voordat alles weer volgens schema rijdt. Lees hier meer.

01.31 Auto botst op vrachtwagen Een auto raakte afgelopen nacht zwaar beschadigd nadat deze achterop een vrachtwagen botste op de A50 bij Uden. De schade aan de vrachtwagen, die geraakt werd bij de achteras, was minimaal. Bij de botsing raakte niemand gewond. Een berger heeft de auto meegenomen. Foto: X/weginspecteur Robert

00.54 Duo met drugs aangehouden Een automobilist en een passagier zijn gisteravond aangehouden op de Nieuwstraat in Best. Agenten spraken de bestuurder aan omdat ze zagen dat de APK van de auto waarin ze zaten verlopen was. Toen ze dit deden, roken ze een sterke henneplucht. Vervolgens vonden de agenten in de auto hennep, een gripzakje met vermoedelijk xtc en twee gripzakjes met vermoedelijk crystal meth.