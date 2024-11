112-nieuws: urenlang onderzoek in huis, bewoner opgepakt • vechtpartij AZC

20.55

Agenten zijn sinds vanmiddag kwart voor twee bezig met onderzoek bij een woning aan de Zonnedauw in Prinsenbeek. Aanleiding is een melding van een verdachte situatie. De bewoner is aangehouden en meegenomen naar het bureau. De brandweer heeft metingen gedaan naar mogelijke gevaarlijke stoffen in het huis. Er is momenteel geen direct gevaar voor omwonenden, meldt de politie. Ook vanavond gaat het onderzoek verder.