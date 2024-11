112-nieuws: veel vertraging op de A27 en A58 • vrouw op scooter aangereden

12.04

Een 51-jarige man uit Servie is gisteravond opgepakt na het stelen van een tas van een 95-jarige vrouw met een rollator in Breda. De straatroof vond eerder op de dag plaats op de Leuvenaarstraat. Daar stapte de man plots uit zijn auto en pakte hij de tas af van de vrouw. Daarna stapte hij weer in zijn wagen en reed hij weg. Iets later tankte de man nog bij een tankstation in de buurt zonder te betalen.

Agenten wisten de man 's avonds aan te houden bij Gorinchem. In de auto waarin hij reed lag de tas van de vrouw in Breda nog. Ook bleek het kenteken dat op de auto zat niet bij de auto te horen. De man zit nog vast.

