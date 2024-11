Regio schreeuwt om technisch talent: honderden miljoenen euro's vrijgemaakt

Technische opleidingen in de Brainportregio willen de komende vijf jaar 5000 extra studenten gaan opleiden voor de sterk groeiende chipindustrie. Daarnaast willen ze nog eens 19.000 mensen gaan om- en bijscholen. Daarvoor krijgen scholen de komende twee jaar 45 miljoen euro van het Rijk. Dat maken de ministeries van Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bekend. Het extra geld is onderdeel van de Beethovendeal, de extra gelden vanuit het Rijk voor het behoud van de chipindustrie in de regio.

In totaal is er landelijk 450 miljoen euro beschikbaar gesteld door het Rijk om nieuwe talenten voor de chipindustrie op te leiden. 275 miljoen euro daarvan is bedoeld voor de Brainportregio. De opleidingen die daar nu van gaan profiteren zijn het Summa in Eindhoven, Ter Aa in Helmond, Fontys en de TU/e. Voor de jaren na 2030 is elk jaar landelijk 80 miljoen euro beschikbaar voor het technische onderwijs.

38.000 technische banen erbij

De nood voor nieuw technisch personeel is groot. ASML groeit als kool en de verwachting is dat het bedrijf in 2030 de verdubbelaar heeft ingezet. De techgigant hoopt op de Brainport Industries Campus in Eindhoven flink te kunnen doorgroeien. Op dit moment werken er bij ASML ruim 20.000 mensen, waardoor het totale personeelsbestand na de groeispurt op 40.000 werknemers uit zou komen.

Maar ook andere bedrijven en toeleveranciers staan te springen op nieuw technisch personeel. Naar schatting worden in de Brainportregio in totaal zo'n 38.000 extra technische banen verwacht.

'Schaalsprong hard nodig'

Daarom heeft het Rijk vanaf komend jaar extra geld vrijgemaakt om nieuw technisch personeel hier op te kunnen leiden. “We zijn blij met het nieuws dat we al zo snel van start kunnen”, laat Paul van Nunen van economische ontwikkelingsmaatschappij Brainport Development weten.



“In Brainport staan we voor de enorme opgave om op alle niveaus extra technische mensen op te leiden, en om- en bij te scholen. Daarom slaan Summa, Ter AA, Fontys en de TU/e de handen inéén. Ze gaan aan de slag met het opleiden van 5.000 extra studenten.”

De opleidingen zijn verheugd met de extra budgetten vanuit Den Haag, vertelt Robert-Jan Smits, voorzitter van het College van Bestuur van de TU/e. “Dit is een zeer belangrijke stap voor ons en voor de Brainportregio, maar ook voor de strategische autonomie van Nederland en van Europa. We laten al enkele jaren het geluid horen dat een schaalsprong qua onderwijs hier in de regio hard nodig is vanwege de enorm groeiende vraag naar technisch talent."

Ook mensen zonder werk terug naar school

"Het is bijzonder goed nieuws dat Den Haag hier nu middelen voor uittrekt, zodat we een nog grotere bijdrage kunnen gaan leveren aan de beschikbaarheid van hoogopgeleid toptalent voor de semicon-sector."

De gezamenlijke onderwijsinstellingen, Brainport Development en de arbeidsmarktregio's werken daarnaast aan Brainport Academy: een nieuw concept waarbij gekeken wordt of mensen zonder baan warmgemaakt kunnen worden voor de techniek.

Olievlek over Brabant en andere regio's

Van Nunen: “Met de arbeidsmarktregio's Helmond-De Peel en Zuidoost-Brabant zien we kansen om doelgroepen om te scholen die nu nog niet aan het werk zijn. Zoals de partners van internationale kenniswerkers en statushouders. Met de ministeries hebben we afgesproken om deze nieuwe aanpak de komende maanden samen verder uit te werken."

Omdat de vraag naar extra technische handjes groot is, gaan Summa, Ter Aa en Fontys ook samenwerken met andere opleidingen in Brabant en in aangrenzende regio’s en provincies.

