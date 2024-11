Pluimvee moet weer verplicht op stok na nieuwe uitbraak vogelgriep

Het ministerie van Landbouw stelt per direct een landelijke ophok- en afschermplicht in voor pluimvee. Dat gebeurt nadat bij een biologische kippenboerderij in Putten maandag vogelgriep is vastgesteld. Inmiddels is vlak over de grens bij Nijmegen in het Duitse Kleve ook vogelgriep ontdekt. "Het is de kunst om de gevolgen van de vogelgriep beperkt te houden. De ophokplicht is daartoe een van de middelen, maar biedt geen waterdichte garantie", reageert de Brabantse pluimveehouder Jan Verhoysen.

"Op basis van deze twee besmettingen en alle beschikbare informatie over uitbraken in andere lidstaten van de Europese Unie is de kans op besmetting van een pluimveebedrijf in heel Nederland ingeschat als matig tot hoog", aldus het ministerie. Daarom is besloten tot de ophokplicht. Boerenorganisatie LTO had hier ook om gevraagd.

Minister Femke Wiersma spreekt van een 'forse maatregel, die weloverwogen genomen moet worden. Ook vanwege het effect op het dierenwelzijn van pluimvee'. De maatregel komt hard aan bij pluimveehouders en mensen met hobbydieren, maar 'de veiligheid van de dieren staat voorop', zegt de bewindsvrouw.

Jan Verhoysen uit Someren is het daarmee eens. Volgens de kringvoorzitter van de LTO is het elk najaar weer schrikken. " We waren alweer een tijdje verlost van de vogelgriep en nu steekt het toch weer de kop op." Verhoysen verwacht dat de pluimveehouder het 'technisch wel aan kunnen'.

Vrije uitloop

Nu het winterseizoen nadert, het sneller donker is en het weer slechter wordt, gaat het pluimvee vanzelf al eerder en langer op stok. "Je hebt je dieren toch graag wat meer binnen met dit weer, ophokplicht of niet. Waar het zou gaan knellen, is de verkoop van vrije uitloopeieren. Daar zit nu een termijn aan van 12 weken voordat de markt ze gaat afwaarderen. Hopelijk is tegen die tijd het weer mogelijk om de kippen naar buiten te laten."

Afschermplicht

Bijna een jaar geleden werd voor het laatst in Nederland vogelgriep geconstateerd. De ophokplicht was van november vorig jaar tot in het voorjaar van kracht. Op 24 april werd in de laatste regio's (de Limburgse Peel en de Gelderse Vallei) de ophokplicht opgeheven. Een groot deel van vorig jaar gold er een ophokplicht in Nederland.

De ophokplicht geldt voor commercieel gehouden pluimvee, behalve voor fazanten en loopvogels (zoals struisvogels, nandoes, emoes en kiwi's). Voor die laatsten geldt een afschermplicht net als voor hobbymatig gehouden pluimvee.