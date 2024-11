Opnieuw explosie in Den Bosch, voordeur van huis vernield

Bij een huis aan de Van Broeckhovenlaan in Den Bosch is in de nacht van woensdag op donderdag een explosief afgegaan. Niemand raakte daarbij gewond.

De ontploffing vond iets voor één uur plaats. De voordeur van het huis is flink beschadigd. De politie is bij de woning en doet onderzoek. Getuigen die iets hebben gezien of gehoord, of camerabeelden hebben, wordt gevraagd zich te melden. Ontploffingen bij huizen en voertuigen komen de laatste tijd regelmatig voor in Brabant Afgelopen weekend kreeg Brabant maar liefst met vijf verschillende ontploffingen te maken in nog geen 24 uur. Twintig explosies en brandstichtingen

In Den Bosch zijn sinds juli zeker twintig explosies en brandstichtingen geweest bij huizen en voertuigen van dakdekkersbedrijven. Die ontploffingen werden 'nagenoeg allemaal veroorzaakt door zwaar, illegaal vuurwerk zoals Cobra’s', schrijft de politie. Daarbij vielen geen gewonden. Of deze explosie aan de Van Broeckhovenlaan hiermee is gerelateerd, is nog niet duidelijk.

Foto: SQ Vision

Meer over de Cobra's die ingezet worden in de dakdekkersoorlog: