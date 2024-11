Dodelijke aanrijding op de A2: gevluchte trucker is al half jaar spoorloos

De trucker die verdacht wordt van een dodelijke aanrijding in 2022 op de A2 in Best, is nog altijd spoorloos. De 35-jarige Alexander S. uit Macedonië kreeg afgelopen juni drie jaar cel opgelegd, maar verscheen niet in de rechtbank. Volgens de wet heeft S. zijn vonnis dan ook niet gehad, ook zijn verblijfplaats is niet bekend. Ondertussen is de verdachte trucker een half jaar later nog altijd zoek. Hoe kan dit en wat wordt er gedaan om deze man te vinden?

Alexander S. reed als beginnend bestuurder in augustus 2022 in de richting van Den Bosch. Hij was met zijn truck onderweg van Duitsland naar Eindhoven. Hij twijfelde om de afslag bij Best te nemen, maar stuurde op het laatste moment toch weer terug de snelweg op. Dat deed hij met een snelheid van 6 kilometer per uur. Een 73-jarige man uit Den Bosch reed op de A2, toen de vrachtwagen met zeer lage snelheid terug de snelweg op kwam. Hij kon de truck niet ontwijken en botste achterop de vrachtwagen. De man overleed ter plaatse. Naast het 'zeer onvoorzichtige, onoplettende en onachtzame' rijgedrag vond de rechtbank bewezen dat de verdachte dronken was: uit een blaastest bleek dat Alexander S. ruim vijf keer te veel had gedronken. LEES OOK: Drie jaar cel voor gevluchte DHL-chauffeur om fataal snelwegongeluk Op de dag van het ongeluk is de man opgepakt voor onderzoek en een dag later zonder voorwaarden vrijgelaten. De man is verdwenen en er is sindsdien geen contact meer geweest. Justitie had geen juridische grondslag om de man langer vast te houden, legt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) uit: "Het ging om een verkeersongeluk en er was mogelijk sprake was van schuld. Maar het onderzoek duurt een tijd, het OM kon hem niet al die tijd vasthouden." De man in het busje reed achterop de vrachtwagen:

Afgelopen juni is Alexander S. door de rechtbank veroordeeld, maar hij kwam niet opdagen bij de zitting en ook niet bij de uitspraak. Dat betekent dat hij niet op de hoogte is van zijn vonnis. Daar moet justitie nu voor zorgen, want Alexander S. moet volgens de wet de kans krijgen om in hoger beroep te gaan. Zonder hoger beroep is de veroordeling niet definitief. "Zolang hij niet op de hoogte is van het vonnis, is de man juridisch nog niet onherroepelijk veroordeeld", legt een woordvoerder van het OM uit. En dat betekent dat er minder opsporingsmogelijkheden zijn dan wanneer iemand al wél veroordeeld is in hoger beroep. Zo staat de man nu in Nederland gesignaleerd. Dat betekent dat hij in de Nederlandse politiesystemen opduikt zodra hij ergens bij een politiecontrole staat of bijvoorbeeld met het vliegtuig ergens naartoe wil.

Maar in andere landen staat hij niet gesignaleerd. Daar komen ze pas in actie als het OM daar om vraagt. Zo heeft justitie Duitsland en Macedonië om hulp gevraagd om te achterhalen of de man daar verblijft. "Dat gaat in het ene land makkelijker dan het andere. Duitsland heeft alles gedaan om te achterhalen waar hij verblijft. Ze zijn aan de deur geweest bij het adres dat hij bij zijn aanhouding opgaf als verblijfplaats, ook een ander adres is onderzocht maar dat heeft niets opgeleverd. Macedonië, daar is nog niets uitgekomen, dat onderzoek loopt nog", legt de OM-woordvoerder uit. Zodra Alexander S. op de hoogte is van het vonnis, krijgt hij nog twee weken de tijd om in hoger beroep te gaan. Doet hij dat niet, dan kan hij worden aangehouden om de straf uit te zitten. Mocht hij dan nog steeds zoek zijn, dan gaat de opsporing naar het CJIB (Het Centraal Justitieel Incassobureau). Zij zorgen voor de afhandeling van strafrechtelijke beslissingen.

