Meer agressie en geweld tegen 'waterboa's', daarom krijgen ze pepperspray

Een aantal boa’s dat in de buitengebieden en op het water in en rondom Den Bosch werkt, wordt voortaan uitgerust met pepperspray. Deze specifieke groep boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) treedt op tegen overtredingen op het gebied van milieu en krijgt steeds vaker met agressie en geweld te maken.

Dat staat in een informatiebrief van het gemeentebestuur aan de gemeenteraad van Den Bosch. Juist in de buitengebieden zijn de boa’s extra kwetsbaar, omdat de politie er niet altijd snel kan zijn als er sprake is van geweld.

Om die reden mag deze groep van vier 'waterhandhavers' gebruik maken van pepperspray. Binnen twee weken moeten de boa’s zijn voorzien van pepperspray. De spray is alleen voor deze boa's op het water, andere handhavers in Den Bosch krijgen vooralsnog geen pepperspray, zegt een woordvoerder van de gemeente.

Den Bosch is niet de eerste gemeente die boa’s meer materiaal geeft. Zo zijn steeds meer boa’s voorzien van een wapenstok. De gemeente Breda ging dit jaar over tot het invoeren van de rubberen stok van ongeveer dertig centimeter. In Den Bosch en andere gemeenten dragen boa's al langer een wapenstok.

LEES OOK: Wapenstok moet boa's beschermen: 'Geweld tegen handhavers neemt toe'

Ook in Breda kregen de boa's een wapenstok, voor extra bescherming. "Het geweld tegen boa’s neemt alleen maar toe", zei de Bredase wethouder Eddie Förster van Veiligheid bij de invoering begin dit jaar. Na enkele maanden bleek de stok een paar keer te zijn gebruikt: één keer om geweld te voorkomen, drie keer om te waarschuwen.

Ook meer groene boa's, zoals boswachters, krijgen pepperspray mee. Zij krijgen steeds vaker te maken met drugsdumpingen, illegale afvalstorten, stroperij, vernielingen, kampvuren, wildkamperende daklozen, prostitutie en illegale crossers.

