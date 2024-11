Jongen (15) steekt vuurwerk af en dreigt met aanslag: niet meer de cel in

De 15-jarige jongen die vorig jaar in zijn woonplaats Roosendaal drie keer een Cobra 6 afstak, heeft in mei dit jaar ook met een aanslag gedreigd. Hij was toen tijdelijk op vrije voeten. Via Instagram liet hij aan een vakantiepark weten dat er in augustus mensen met bommen en automatische wapens zouden toeslaan, wat overigens nooit is gebeurd.

De Roosendaler had ook kinderporno in zijn bezit en stal bij een inbraak in een school computermuizen. Ondanks al deze volgens de rechter in Breda ernstige strafbare feiten hoeft hij niet meer de gevangenis in. De rechtbank in Breda vindt dat hij met 125 dagen lang genoeg in voorarrest heeft gezeten. Wel hangt de jongen alsnog plaatsing in een jeugdgevangenis boven het hoofd, wanneer hij zich niet aan een aantal voorwaarden houdt. Ook moet hij een slachtoffer een schadevergoeding van tweeduizend euro betalen. Deze persoon liep blijvende gehoorbeschadiging (tinnitus) op bij een van de ontploffingen van het gevaarlijke vuurwerk. De Cobra’s werden vorig jaar november afgestoken bij basisschool de Wingerd en juweliers aan de Passage en in het Designer Outlet in Roosendaal.

Schade bij een van de juweliers (foto: Christian Traets/SQ Vision).