Femke Zeedijk verliet NSC-fractie: 'Hoop dat ik ongelijk krijg'

Na 351 dagen in Den Haag stopte deze week het politieke avontuur van NSC-lid Femke Zeedijk uit Eindhoven. Samen met collega Rosanne Hetzberger stapte ze uit de fractie van NSC, de politieke partij van Pieter Omtzigt. Met haar opmerking "Voor mij heeft discriminatie een gezicht gekregen", deelde Zeedijk haar onvrede over het huidige kabinet. In talkshow KRAAK. blikt ze terug op de chaotische laatste dagen in Den Haag: "Het deed me elke keer pijn."

Het had niet veel gescheeld of het kabinet was vorige week gevallen. Staatssecretaris Nora Achachbar (NSC) was het niet eens met de polariserende uitspraken die coalitieleden deden over de rellen in Amsterdam. Voor Zeedijk was Achachbars vertrek de druppel: ook zij trad af.

'Geen huilpartij'

Het was een moeilijke keuze voor Zeedijk om te vertrekken, waar dan ook stevig over gediscussieerd werd in de NSC-fractie. "Er waren wel emoties, maar het was absoluut geen huilpartij. Het ging echt over hoe we hier uit moesten komen. Hetzberger en ik vonden dat er een grens was bereikt."

Zeedijk vertelt hoe ze zich niet kon vinden in de manier waarop het kabinet politiek bedreef. Er werd volgens haar te veel gefocust op 'opstootjes' en te weinig gekeken naar 'daadwerkelijke oplossingen'. "Er werd op zo'n slechte manier gesproken over mensen. Dat deed me elke keer pijn", zegt ze. En dus vertrok Zeedijk, omdat ze er van overtuigd was dat het niet beter zou worden. "Maar ik hoop dat mij het tegendeel wordt bewezen", zegt ze in talkshow KRAAK..

Fijne tijd in Den Haag

"Voor mij heeft racisme heeft een gezicht gekregen." Met die woorden wilde Zeedijk duidelijk maken dat ze het niet eens was met de polariserende uitspraken van het kabinet. Haar woorden werden laatste dagen op allerlei manieren geïnterpreteerd. Zo dacht Caroline van der Plas (BBB) dat zij met de opmerking bedoeld werd. "Ik bedoelde het gezicht van Nora Achachbar. Wat zegt dat over Van der Plas?", zegt Zeedijk.

Ondanks haar vertrek kijkt Zeedijk terug op een leuke tijd in Den Haag, die volgens haar ook te kort duurde. "Ik heb me erg mezelf gevoeld in Den Haag. Je moet jezelf vaak uitspreken, je mening delen over wat jij van bepaalde dingen vindt. Dat gaat alleen als je dicht bij jezelf blijft."

Zeedijk had naast haar politieke functie ook nog werk bij ASML. Of ze nu terugkeert naar de chipmachinefabrikant is nog niet duidelijk. "Ik weet het nog niet, maar de techwereld is erg mooi."

