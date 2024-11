Sander en Jurriaan legden dubbelleven van Jumbo-baas bloot

Motorsportfanaat, trompettist, vliegenier, coureur en natuurlijk oud-topman van supermarktketen Jumbo: zo omschrijven journalisten Sander van Mersbergen en Jurriaan Nolles de excentrieke ondernemer Frits van Eerd. Na de inval bij het huis van Van Eerd in 2022, waar tonnen aan cash werden gevonden, doken de twee journalisten in het vraagstuk: wie is deze ondernemer die een dubbelleven leidt? Ze schreven er het boek 'Fritske' over.

"Frits is gewoon héél véél." Zo zou Sander van Mersbergen de oud Jumbo-topman omschrijven. Volgens de onderzoeksjournalist is het een man met veel energie en nog meer passie. Toch was het ook iemand die een dubbelleven leidde, zo vertellen de twee zondagmiddag in talkshow KRAAK..

Witwasonderzoek

Van Eerd bleek in 2022 betrokken bij een groot witwasonderzoek. Bij een inval werden er tonnen aan contant geld gevonden in zijn huis. Toch zou het al langer spoken rondom de ondernemer. Zo wijst Nolles naar 2014: "In dat jaar werd 'ie ook verdacht van witwassen."

Van Eerd stond aan het roer van een van de grootste supermarktketens van Nederland. Daarnaast had hij een ontembare passie voor motorsport, iets wat de grote hoeveelheid cash in huis wellicht verklaart volgens Nolles. "Hij houdt van motorcross, handelen in auto's, een beetje ritselen. Daar komt veel cash bij kijken. Dat is een van de theorieën over waarom zoveel geld thuis had liggen."

'Hij gaf Jumbo vleugels'

In het boek Fritske proberen de twee journalisten niet alleen antwoord te krijgen op Van Eerds rol in het witwasonderzoek, maar brengen ze ook in kaart wie de ondernemer nou écht is. "Hij heeft veel goeds gedaan. Door hem heeft Jumbo echt vleugels gekregen. En dat terwijl er lange tijd werd gedacht dat hij niet de opvolger van Carel van Eerd zou zijn", zegt Nolles.

Voor hun boek hebben Nolles en Van Mersbergen met meer dan honderd mensen uit het leven van Van Eerd contact gezocht. Veel van hen hebben ook gereageerd. Bovendien kregen de twee inzage in politieverhoren van Van Eerd tijdens het witwasonderzoek. "Hoe we daaraan zijn gekomen kan ik niet delen. Maar toen we dat zagen, dachten we echt 'holy f*ck'. Het gaf ons een duidelijker beeld van hoe hij te werk ging.

De rechtszaak tegen Frits van Eerd loopt nog en krijgt begin volgend jaar een vervolg. Of de oud-topman veroordeeld gaat worden? "Dat is aan de rechter", sluit Nolles af.

