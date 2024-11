Man (33) opgepakt voor aanslag bij huis waarbij bewoonster been verloor

De politie heeft dinsdagavond een 33-jarige man uit Den Bosch opgepakt die wordt verdacht van de aanslag met een explosief op een huis in Nieuwkuijk. De 50-jarige bewoonster van het huis aan de Onsenoortstraat raakte door de aanslag zwaargewond, ze moet haar onderbeen missen. De aanslag gebeurde in de nacht van 15 op 16 november.

De verdachte werd in de kraag gevat nadat maandag nieuwe bewakingsbeelden van hem werden getoond in het opsporingsprogramma Bureau Brabant. De zaak kwam dinsdag ook aan bod in Opsporing Verzocht.

Bij de aanhouding van de Bosschenaar werd een fiets gevonden 'die voldoet aan de beschrijving van de fiets waarop de vermoedelijke dader op de beelden was te zien'.

"Wij denken dat de nu aangehouden man de fietser is, die op vele camerabeelden door ons op de route van en naar de woning van het slachtoffer is gezien", laat de politie dinsdag weten. Op de beelden was te zien hoe hij op een fiets onder meer door een fietstunnel en langs het Jeroen Bosch Ziekenhuis rijdt. Wat opviel aan de beelden is dat hij zijn gezicht niet bedekt had.

Dat was wel het geval toen hij vanuit de richting Vlijmen over de Nassaulaan naar Nieuwkuijk reed, op weg naar de Onsenoortsestraat waar de explosie plaatsvond. Beelden hiervan liet de politie eerder al zien. Op die beelden is vermoedelijk dezelfde man opnieuw te zien als hij er even voor de explosie op zijn fiets vandoor gaat.

Onderzoek gaat door

De 33-jarige Bosschenaar zit vast. Het onderzoek gaat door. "Zo zijn we nog steeds erg geïnteresseerd in mensen die meer weten over de mogelijke achtergrond van deze aanslag", laat de politie weten. "Waarom was dit huis en dit gezin het doelwit of was er toch sprake van een vergissing? Alle informatie die ons daar meer over kan vertellen is welkom."

De schade na de explosie was groot, is op deze beelden te zien: