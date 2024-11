Zware explosies bij theehuis mogelijk werk van drie verschillende mannen

De aanslagen op 10 juli en 13 november op theehuis De Theepot in Bergen op Zoom zijn mogelijk het werk geweest van drie verschillende mannen. Op beelden die maandag zijn vertoond in het opsporingsprogramma Bureau Brabant is te zien hoe één man in juli een ontploffing veroorzaakt, En dat twee personen in Bergen op Zoom in november een explosief achterlaten.

De politie spreekt van ‘extreem geweld’ en van ‘regelrechte aanslagen, die wonder boven wonder niet tot gewonden of erger’ hebben geleid. Bovendien is er door het geweld angst gezaaid in de omgeving. Er ontstond onrust en omwonenden voelden zich onveilig. Voldoende redenen voor de gemeente Bergen op Zoom om de zaak aan de Wouwsestraatweg vorige week voor drie maanden te sluiten. Al vindt de buurt dat de gemeente hiermee nog niet ver genoeg gaat. LEES OOK: Na explosies en schietpartij sluit theehuis maandenlang: 'Niet genoeg' Terug naar 10 juli. Zo rond vier uur die nacht loopt een wat lange, slanke en in het donker geklede man naar De Theepot. Alsof het zijn dagelijkse werk is, rolt hij een lang stuk draad uit. Vervolgens bevestigt hij een explosief aan het theehuis, die met een grote rookwolk tot ontbranding komt. Door de enorme klap vliegt een deel van de voorgevel eruit. De man kijkt na de ontploffing nog even om en verdwijnt dan redelijk ontspannen uit beeld.

Een enorme rookwolk na de knal (foto: Bureau Brabant).

Ook binnen was de schade groot (foto: Bureau Brabant).

Een kleine drie maanden later melden zich twee ook in het donker gestoken mannen bij het doelwit. Ze lijken wat meer haast te hebben dan hun voorganger. Er is een duidelijke taakverdeling: de ene plaatst het explosief, terwijl zijn handlanger alles met een telefoon filmt. Hij brengt zelfs in beeld hoe de voorgevel eruit voordat het explosief afgaat en forse schade aanricht. Direct nadat ze hun klus hebben geklaard, zetten de twee mannen het op een lopen.

De twee aanslagplegers aan het werk (foto: Bureau Brabant).