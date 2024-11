Nieuwe bedreiging: bericht over schietpartijen op scholen in Den Bosch

Vier scholen in de gemeente Den Bosch worden maandagavond bedreigd in een bericht op social media. Een foto met een dreigende tekst en twee wapens gaat rond op onder meer social-mediaplatform Snapchat, laat de politie weten. Er wordt gedreigd dat er op de scholen dinsdag geschoten gaat worden.

In het bericht worden vier scholen voor middelbaar onderwijs in de gemeente Den Bosch genoemd. Het gaat om Yuverta, het ds. Pierson College, de Bossche Vakschool en het Rodenborch College.

In een mail van het ds. Pierson College naar ouders is te lezen dat de school op de hoogte is van de berichten. De schoolleiding heeft de gemeente en de politie ingeschakeld.

Lessen op de Bossche school gaan dinsdagochtend vooralsnog gewoon door. De politie doet verder onderzoek naar onder meer de maker van het bericht.

Het bericht zou dus rondgaan op Snapchat, een app waar foto's en video's gedeeld kunnen worden.

Een zelfde soort dreiging ging zondagavond rond op social media. Toen werden meerdere scholen in Breda en Etten-Leur genoemd als doelwit.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Leerlingen geschrokken van dreiging op scholen: 'Je weet maar nooit'

Scholen bedreigd: minderjarig meisje in België opgepakt