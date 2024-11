Onrust op scholen 'logisch' na bedreiging: 'Maar verder is het rustig hier'

Het ds. Pierson College in Den Bosch is een van de vier middelbare scholen die maandagavond werden bedreigd in een bericht op social media. Net als de andere scholen is het ds. Pierson College dinsdag gewoon open. "Maar we begrijpen de onrust onder kinderen en ouders goed", zegt de rector van de middelbare school.

Op Snapchat werd maandag een foto geplaatst met een revolver en de tekst: 'Morgen schietpartij in Den Bosch bij Yuverta, Pierson, Bossche Vak en Rodenborch'. Na overleg met de politie hebben de scholen besloten om toch gewoon open te gaan dinsdag. Op het Pierson College is de bedreiging natuurlijk het gesprek van de dag. Toch maken de meeste leerlingen zich geen enorme zorgen. "Het is een bijzonder situatie, maar ik vind het niet per se heel spannend", zegt leerling Sam (17). "Het is gewoon een normale schooldag. Wel was het gek om dat bericht binnen te zien komen. Ik snap niet dat iemand zoiets stuurt." Daar sluit de ook 17-jarige Jasper zich bij aan. "Het gebeurt natuurlijk niet iedere dag dat je zo’n melding krijgt. Het is raar, maar het is gewoon normaal nu op school", legt hij uit. Hij schrok niet van de bedreiging. "Op Snapchat gaan wel vaker dingen rond. Daar kijk ik niet meer van op."

"Je schrikt, maar je wilt ook een gevoel van veiligheid op school creëren."

Volgens Lucien Schoonwater, rector-bestuurder van het Pierson College, was de bedreiging 'wel even schrikken': "Zo’n bedreiging geeft meteen een gevoel van onrust en ongemak”, zegt Schoonwater. “Je schrikt, maar je wilt ook een gevoel van veiligheid op school creëren.” De melding wordt volgens hem daarom erg serieus genomen. "We zijn meteen een veiligheidsprotocol gestart dat de scholen hier in de stad hebben. Veiligheidscoördinatoren van de scholen zochten onderling contact met elkaar. Vervolgens werd er opgeschaald naar de politie. Daarna hebben we de risicoanalyse van de politie afgewacht."

Lucien Schoonwater, rector-bestuurder van het ds. Pierson College.

Die analyse was een paar uur later kraakhelder: de scholen konden dinsdag gewoon open. "Ons personeel is ’s avonds geïnformeerd. Dan start de volgende dag een soort protocol, waarbij er tijdens lessen aandacht aan de situatie wordt besteed door de leraren. Zij maken zelf uit hoe lang ze het erover hebben, maar we hebben vandaag natuurlijk oog en oor voor de kinderen." Volgens Schoonwater is de sfeer op de school vooral rustig. "Maar kinderen hebben het er natuurlijk wel over. Ook ouders bellen ons op om te vragen wat de situatie is. Ik snap die onrust heel goed, want het is geen normale dag. Ik sta de hele dag media te woord - dat doe ik normaal ook niet. Maar goed, tegelijkertijd wordt er vandaag ook gewoon doodnormaal wiskunde en Engels gegeven."

"Er zijn duidelijk meer kinderen thuis gebleven."