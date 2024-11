Dreigen met schietpartijen op scholen gevolg van kopieergedrag, zo zit dat

Dreigingen met schietpartijen bij scholen in Breda, Etten-Leur én Den Bosch, maar ook in andere steden buiten de provincie, allemaal in een week tijd. Er wordt rekening mee gehouden dat er sprake is van copycatgedrag, waarbij mensen elkaar nadoen. Ook gedragsdeskundige Kees van Overveld denkt in deze zaken aan kopieergedrag door jongeren: "Dat is iets van alle tijden. Ze doen elkaar na in groepen en willen op elkaar lijken."

Zondag verschenen er berichten op sociale media waarin werd gedreigd met het schieten op scholen in Breda. Bij de tekst stond een foto van een pistool en patronen. Maandagmiddag bleek dat ook twee middelbare scholen in Etten-Leur waren bedreigd. En maandagavond was het weer raak toen er richting vier scholen in de gemeente Den Bosch via social media werd gedreigd met een schietpartij. Het bleef overigens in alle gevallen bij de dreiging.

"Er lijkt sprake te zijn van kopieergedrag", meldde scholenkoepel Libréon van drie van de bedreigde scholen in Breda. Van Overveld, gedragsdeskundige op het gebied van jongeren legt uit hoe dit zit. "Jongeren kopiëren elkaars gedrag. De bedreigingen zijn daar een extreem voorbeeld van. Het is een soort hype die eens in de zoveel tijd langskomt."

"Vroeger deden jongeren na wat ze bij elkaar zagen op het pleintje in de straat. Nu hebben jongeren social media erbij gekregen als extra middel. Social media is het digitale pleintje waar de jongeren spelen", stelt de gedragsdeskundige. "Ze zien de bedreiging in Breda voorbijkomen en gaan dit zelf doen bij andere scholen."

Eerder waren er ook soortgelijke bedreigingen richting scholen in andere plaatsen in Nederland, zoals Nijmegen, Wijchen en Amsterdam. In het geval van Nijmegen en Wijchen werd door de politie ook gewezen naar kopieergedrag. Zoals de politie ook na dreigingen die maandagavond binnenkwamen bij scholen in Almere en Lelystad het vermoeden uitsprak dat het ging om kopieergedrag, waardoor de kans dat het dreigement werd uitgevoerd laag werd ingeschat.

Van Overveld: "Jongeren bevinden zich op social media in een moreel niemandsland. Er zijn daar geen volwassenen die hen op hun gedrag aanspreken. Er is geen controle, en ze kunnen ongehinderd hun gang gaan met van alles en nog wat. Dat maakt het dus ook makkelijker om een bedreiging op social media te plaatsen."

Over de gevolgen van het kopieergedrag wordt volgens Van Overveld niet altijd nagedacht: "Jongeren zien het als een lolletje, gaan experimenteren en willen zien wat ze teweeg kunnen brengen en denken niet na over de consequenties."

Het doen van dergelijke dreigementen kan volgens de gedragsdeskundige ook 'een impulsieve actie zijn die voortkomt uit boosheid of frustratie'. Het is dan volgens hem 'meer een schreeuw om aandacht'.