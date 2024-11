Gezin in shock na Cobra in brievenbus: 'Ik voelde alles trillen'

De bewoners van een huis aan de Stephensonstraat in Eindhoven zijn enorm geschrokken. In de nacht van dinsdag op woensdag ging er in het huis een explosief af. Vermoedelijk gaat het om een Cobra die in de brievenbus was gestopt. "Ik voelde het huis trillen", vertelt een bewoonster.

In het huis wonen zes mensen. "Mijn ouders en vier kinderen", vertelt de 21-jarige dochter. Moe staat ze bij de deur waar vannacht een explosief door de brievenbus werd gegooid. "We hebben geprobeerd te slapen, maar je bent toch bang dat het nog een keer gaat gebeuren."

"Je hoort het hier wel vaker in de buurt."

Op het moment dat het explosief ontplofte, lag iedereen in huis op bed. "Alleen ik zat nog achter. Ik hoorde iets afgaan, maar dacht dat het van buiten kwam. Je hoort het hier wel vaker in de buurt. Er wordt regelmatig illegaal vuurwerk afgestoken in de wijk. Dat hoor je binnen altijd goed." "Maar toen hoorde ik opeens het brandalarm", vertelt ze geschrokken. Het alarm ging af door de rook die ontstond door de ontploffing. "We waren allemaal in shock."

"Die moet ergens in een tuin van iemand liggen."

Door de klap werd de brievenbus uit de voordeur geblazen. Ondanks een zoektocht die zelfs tot in de achtertuin van de overburen leidde, werd de brievenbus niet teruggevonden. "Die moet ergens in een tuin van iemand liggen. Maar waar?" Specialisten van de politie troffen wel resten van de vermoedelijke Cobra aan. Ze deden onderzoek in de straat en in het huis. De bewoners van het huis snappen niet dat zij slachtoffer zijn geworden van de explosie. "We hebben met niemand problemen. Ik denk een vergissing of kattenkwaad." Komt vaker voor

Een buurtbewoner staat er niet van te kijken dat er een explosief af is gegaan in het huis. "In deze buurt gebeurt wel meer. Er is hier veel ruzie. Het is best wel een oude wijk." "Maar ik vind het wel erg voor de kinderen en de dieren", vertelt hij. "Het is waardeloos dat dit kan gebeuren."

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision Mediaprodukties