Verdachte vuurwerkbom Nieuwkuijk vast: 'Dit is poging tot moord'

De 33-jarige verdachte uit Den Bosch die dinsdagavond is opgepakt voor de aanslag met een explosief op een huis in Nieuwkuijk komt voorlopig niet vrij. Daarvan is oud-strafrechtadvocaat Pieter van der Kruijs uit Den Bosch overtuigd. Door de vuurwerkbom raakte een 50-jarige bewoonster van het huis aan de Onsenoortstraat zwaargewond. Zij moet een been missen.

Henk van Ingen Geschreven door

"Dit is poging tot moord of minimaal poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Dan zit je minimaal ruim honderd dagen vast, in voorarrest", zegt Van der Kruijs. De aanslag gebeurde in de nacht van 15 op 16 november. De verdachte werd dinsdag gearresteerd nadat een dag eerder nieuwe bewakingsbeelden werden getoond in het opsporingsprogramma Bureau Brabant. De Bosschenaar wordt de komende dagen verhoord. Mocht hij verdachte blijven, dan zit hij hoogstwaarschijnlijk voor een dikke honderd dagen vast. Daarna moet de zaak voor de rechter komen. "In de praktijk zie je dat de zaak dan zal worden aangehouden. Om bijvoorbeeld nader onderzoek te doen naar de psyche van de verdachte. Want je wilt wel weten wat er in zijn hoofd speelt. Zo'n onderzoek duurt ongeveer zeven werkweken. En dan is er vaak ook nog een wachtlijst waarmee rekening moet worden gehouden", aldus Van der Kruijs.

'Het is nogal wat waarvan hij wordt verdacht.'