112-nieuws: 8000 kilo vuurwerk ingenomen • bestuurder zoek na ongeluk

19.15

In een sloot naast de weg aan de Heikantstraat in Budel is gisteravond een explosief afgegaan. Het explosief zat in een tas. De harde klap leidde tot schade in de omgeving. Er raakte niemand gewond.

De explosie zou rond kwart over zeven hebben geklonken volgens buurtbewoners, deze was volgens een 112-correspondent hoorbaar tot in het centrum van Weert.

Lees hier meer.