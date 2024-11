Nieuwe burgemeester moet 'snel' werk maken van tweede coffeeshop in stad

De nieuwe burgemeester van Helmond moet snel de komst van meerdere coffeeshops mogelijk maken. Die oproep doen de politieke partijen Helder Helmond en D66. Sjoerd Potters is nog maar een paar weken burgemeester, maar wat deze fracties in de raad betreft, gaat hij meteen aan de slag om meer zaken te kunnen openen. De komst van meerdere coffeeshops is al jaren een heet hangijzer in Helmond. De stad heeft nu één coffeeshop.

Volgens de politieke partijen schoof de vorige burgemeester Elly Blanksma de beslissing over een tweede coffeeshop voor zich uit. Onderzoek heeft uitgewezen dat in Helmond behoefte is aan wel vijf coffeeshops. Blanksma zei dat ze niet tegen de komst van een tweede coffeeshop was, maar ze wilde graag de resultaten van de wietproef afwachten. Na het onderzoek was er namelijk ook twijfel over het nut van meerdere coffeeshops. De band tussen wietgebruikers en dealers op straat in Helmond is heel sterk. Het is dan ook de vraag of een tweede coffeeshop dat zou kunnen doorbreken. De burgemeester wilde via een eventuele nieuwe coffeeshop meer in contact komen met jonge wietgebruikers om er zo voor te zorgen dat zij zo min mogelijk en zo verantwoord mogelijk drugs gebruiken.

"Dealers komen aan de deur met vraag of je drugs wilt kopen."

Volgens Helder Helmond en D66 is de komst van de nieuwe burgemeester ‘de kans om belangrijke stappen te zetten’. “Het dossier coffeeshops is jarenlang genegeerd en het is tijd dat er nu echt werk van wordt gemaakt", zegt Martijn Rieter van Helder Helmond. Hij vindt dat er nu te veel straathandel is in Helmond. “En helaas zie je dat verspreid over de hele stad. Dealers gaan zelfs 's nachts deuren langs met de vraag of mensen drugs willen kopen.” Een aantal nieuwe coffeeshops zou in zijn ogen de straathandel juist tegen kunnen gaan. In 2010 werd geprobeerd een tweede coffeeshop te openen. Maar er werden meteen aanslagen gepleegd op het pand van coffeeshop Carpe Diem. Zelfs burgemeester Fons Jacobs moest een tijdje onderduiken. “Het klopt dat er een aantal dingen is gebeurd”, zegt Rieter. “Maar ik pas ervoor om het beleid aan te passen aan de criminaliteit.”

"Pijnlijk om zo genoemd te worden"