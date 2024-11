Ouders basisschool geschokt na aangifte: 'Leraar werkt hier al 25 jaar'

Een aardige man en de kartrekker van het onderwijs, zo omschrijven ouders de leraar van basisschool Hartevelden in Tilburg die op non-actief is gezet. Een leerling uit groep vijf deed aangifte vanwege grensoverschrijdend gedrag. "Hij werkt hier al 25 jaar", vertelt een vader beduusd. Ouders klagen over een gebrek aan informatie.

Ongeloof en verwarring overheersen vrijdagmiddag nog altijd op het schoolplein. "Mijn kind heeft een paar maanden les van hem gehad", vertelt een vader die zijn kroost ophaalt. "Onderwijs is alles voor hem, hij heeft niet veel anders", denkt hij. De leraar zou bijvoorbeeld van alles doen voor de avondvierdaagse en andere buitenschoolse activiteiten.



'Bijzondere man'

"Het is een bijzondere man, wat excentriek." Een vader laat een foto van de docent zien om wie het zou gaan. Een andere ouder bevestigt het. Op zijn LinkedIn-profiel staat een ruim 25-jarige carrière als leraar in Tilburg.

Het zou gaan om grensoverschrijdend gedrag bij een incident dat vorige week op de basisschool is gebeurd. De leraar is daarom door de school van de groep gehaald. Volgens de politie is de leerkracht niet aangehouden. Om wat voor gedrag het gaat, willen de school en politie niet zeggen. Ook ouders zeggen vrijdagmiddag bijna niks te weten.

'Grote vragen en onrust'

"Alleen de ouders van de groep zijn uitgenodigd voor een inloopmiddag", mailt een bezorgde ouder naar Omroep Brabant. "De rest van school, die eerdere jaren ook met de leerkracht te maken heeft gehad, wordt in het ongewisse gelaten. Dat leidt tot grote vragen en onrust onderling."

Veel ouders hoorden via het nieuws dat er iets aan de hand was, zo vertellen ze. "Dat is niet netjes", vindt een moeder. In een brief die is verstuurd naar ouders, in handen van Omroep Brabant, wordt niet uitgelegd wat er gebeurd is. "Grensoverschrijdend gedrag is heel breed", verzucht een vader.

"Dit had ik nooit van hem verwacht, maar je weet het natuurlijk nooit", vertelt een moeder. Ze probeert aan haar dochter uit te leggen wat grensoverschrijdend gedrag is. "Zijn naam gaat al rond in de klassen WhatsAppgroep." Een andere vrouw: "Het is lariekoek. Ik ken hem al jaren en jaren. Hij wordt gewoon aan de schandpaal genageld." Het beeld klopt volgens haar niet. "Het is een aardige man die van alles doet voor de school."

Voorlopig is de leerkracht van de groep afgehaald en doet de politie onderzoek. Er staat een vervangend docent voor de klas.