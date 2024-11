Duizenden zzp'ers stoppen: 'Handhaving is een wake-upcall'

Veel zzp'ers stoppen ermee nu de Belastingdienst gaat controleren of er sprake is van schijnzelfstandigheid. In de eerste negen maanden van dit jaar schreven ruim 2000 meer zzp'ers in Brabant zich uit dan een jaar geleden, blijkt uit cijfers van de Kamer Van Koophandel. Dat is een stijging van 19 procent.

Vanaf 1 januari 2025 gaat de Belastingdienst handhaven en controleren of zzp'ers worden ingehuurd voor werk dat eigenlijk in dienstverband zou moeten worden gedaan. Bedrijven kunnen een boete krijgen, wanneer zij iemand inhuren voor werk dat ook door iemand in loondienst kan worden uitgevoerd. De aangekondigde controles leiden tot onrust bij zelfstandigen en opdrachtgevers. Niels van der Neut (universitair docent arbeidsrecht van de Universiteit van Amsterdam) denkt dan ook dat de stijging in het aantal uitschrijvingen daardoor komt. In sommige gevallen is het volgens hem heel duidelijk dat er sprake is van schijnzelfstandigheid. "Leraren, verplegers, docenten, maar ook salarisadministrateurs. Dat is gewoon structureel werk." In de ene sector speelt het meer dan in andere sectoren. "Maar de handhaving is voor alle sectoren een wake-upcall." In de afgelopen jaren was het aantal uitschrijvingen uit de KVK in de eerste negen maanden nog nooit zo hoog. Dit jaar zijn ruim 13.000 zzp'ers in Brabant ermee gestopt, vorig jaar waren er dat op hetzelfde moment 11.000. Zie hier de stijging van het aantal zzp'ers in de eerste drie kwartalen van 2023 en 2024. Klik op de kaart voor uitgebreide cijfers:

