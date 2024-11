Campinggast heeft 31 kinderen misbruikt, ook in zijn caravan in Hoeven

De 45-jarige Mels van B. uit Barendrecht heeft ook op de camping in Hoeven kinderen seksueel misbruikt. Dat meldt De Telegraaf vrijdag. Van B. was vaste gast op de camping en huurde daar een seizoensplaats. De zedenzaak blijkt ook veel groter dan gedacht. Hij heeft niet 19 slachtoffers gemaakt, maar zeker 31. De slachtoffers werden door de man gedrogeerd, misbruikt en vastgelegd op beeld.

Mels van B. meldde zichzelf op 10 september bij de politie. Een vriendinnetje van zijn dochter had aan haar ouders verteld dat ze na een logeerpartij onaangenaam wakker werd en dat Van B. seksuele handelingen bij haar pleegde. De ouders deden aangifte, waarna Van B. zichzelf aangaf bij de politie.

Hij verklaarde dat hij negentien minderjarige meisjes had misbruikt. Volgens De Telegraaf liep Van B. sinds zijn arrestatie leeg bij de politie. Hij biechtte steeds meer zaken op. Tot de teller uiteindelijk op maar liefst 31 slachtoffers kwam. Het Openbaar Ministerie meldde eerder al dat de meeste slachtoffers in groep 8 van de basisschool zitten.

Het was lange tijd niet duidelijk of het seksuele misbruik ook plaatsvond op de camping in Hoeven. De politie nam wel de caravan van Van B. in beslag voor onderzoek. Dat zorgde voor veel onrust bij de campinggasten. Nu blijkt dat de slachtoffers dus ook in die caravan werden misbruikt.

Eigen kinderen als lokaas

In sommige gevallen werden de jongens en meisjes gedrogeerd, misbruikt en gefilmd en soms bleef het bij foto's maken en filmen. Van B. gebruikte zijn eigen kinderen als lokaas. Zij namen vriendjes en vriendinnetjes mee die bleven logeren in Barendrecht of op de camping in Hoeven.

Bart Visser van de organisatie Namens de Familie staat 29 slachtoffers uit 26 families bij. Hij laat aan De Telegraaf weten wat de gezinnen doormaken. "Het was enorm schrikken voor de families toen ze door de politie werden benaderd. Dat je kind slachtoffer of mogelijk slachtoffer is in een zedenzaak is zeer confronterend. Zeker als ze ook nog gedrogeerd blijken te zijn. Je vraagt je dan als ouder meteen af: zou mijn kind wat gemerkt hebben?"

Jonge kinderen

Die laatste vraag zorgt volgens Visser dan ook voor een groot dilemma. "Als de kinderen zich niets meer kunnen herinneren, moet je het misbruik dan wel aankaarten? Zeker als dat op een leeftijd is dat je het nog niet met ze over seks wilt hebben." Sommige slachtoffers waren vijf of zes jaar oud toen het misbruik begon.

Op 13 december is er een zitting waarin de zaak verder wordt besproken. Het OM wil vooralsnog niet ingaan op de nieuwe informatie omdat het onderzoek nog in volle gang is.

