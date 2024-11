112-nieuws: auto op de kop in de sloot • bestuurder gewond na botsing

10.09

Een auto is vanochtend in Geffen van de weg geraakt en op de kop in een sloot beland. Dat gebeurde bij de kruising van de Vreestraat en de Kepkensdonk. De bestuurder raakte met haar auto in de slip omdat de weg erg glad was. De vrouw kwam ongedeerd uit haar auto. Ook haar twee honden raakten niet gewond. Een berger heeft de auto uit de sloot gehaald.