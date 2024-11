112-nieuws: auto's botsen, niemand gewond • 'Kom en zet deur op een kier'

6.24

'Kom ‘gestolen spullen’ bekijken op het politiebureau, maar laat de voordeur van uw huis ondertussen wel op een kier staan.' Met woorden van deze strekking worden ouderen in Etten-Leur en Prinsenbeek uit hun huis gelokt door nepagenten. De (echte) politie waarschuwt hiervoor, op Burgernet en X (het voormalige Twitter). Het is niet bekend of er al mensen in deze truc zijn getrapt. Er zouden wel enkele meldingen zijn geweest van nepagenten in deze regio en dat is niet voor het eerst.