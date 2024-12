112-nieuws: te hard gereden, rijbewijs kwijt • politie zoekt 'zwart duo'

20.48

De politie is in en om Bouvigne, in het Eindhovense stadsdeel Bouvigne, op zoek naar twee mannen. Hun leeftijd wordt geschat op 35. De ene persoon is brildragend, heeft een gezet postuur en is getint. Hij was in het zwart gekleed: zijn shawl, T-shirt, korte winterjas en broek. Ook droeg hij hoge kistjes. De andere man heeft een normaal postuur en was onder meer gekleed in een zwarte, lange gewatteerde jas en een zwarte trainingsbroek. Bij tips wordt gevraagd 112 te bellen.