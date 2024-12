112-nieuws: auto in brand gezet • uitslaande brand in winkel

02.02

In een leegstaand pand aan de Hoogdijk (N395) in Middelbeers woedde vannacht een uitslaande brand. Jaren geleden zat hier een café gevestigd. De brandweer schaalde op naar een grote brand. De brandweer probeerde te voorkomen dat het vuur zich verder zou verspreiden. De houten kapconstructie van het gebouw stortte tijdens het blussen in. Bij het blussen kwam veel rook vrij. Omwonenden kregen het advies om ramen en deuren te sluiten. Omstanders die naar de brand kwamen kijken, werden op afstand gehouden door de politie.

Met een watertank en watertransportsysteem werd ervoor gezorgd dat er genoeg bluswater beschikbaar was. Rond kwart voor drie was het vuur onder controle. "Het verdere afblussen zal nog enige tijd in beslag nemen", meldt de brandweer.

Het pand is een bekend adres bij de politie. In 2017 werd een hennepknipperij gevonden in een schuur achter het pand. In 2020 werd het pand voor acht maanden gesloten omdat er drugs werden gedeald. Het pand is nooit meer heropend. Hoe de brand is ontstaan, is niet duidelijk.