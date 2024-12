112-nieuws: brandende wasdroger snel geblust • schade vangrail na ongeluk

16.00

De 15-jarige Szimi Adriaansen uit Breda wordt sinds 16 november vermist. Zij is die dag rond kwart over vier ’s middags het laatst gezien bij de woongroep Amarant in Breda. Mogelijk is zij vertrokken in de richting van Oosterhout en/of Oudenbosch, zo meldt de politie. Het meisje is te herkennen aan een wijde spijkerbroek met rafels aan de onderkant, een wit naveltruitje en een zwarte, korte gewatteerde (puffer)jas. Zij verplaatst zich mogelijk te voet.

Szimi is 1,65 meter lang, heeft bruin haren en bruine ogen. Mensen die haar gezien hebben of weten waar ze nu is, wordt gevraagd de politie te bellen op 0800-6070.