Tankstation stunt met benzineprijs, automobilisten in de file

Het is misschien wel het pijnlijkste moment van het tanken: de cijfertjes van het bedrag in rap tempo zien stijgen. Alleen vandaag steeg dat bedrag aanzienlijk minder snel in Boxtel: het Tinq-tankstation aan de Brederodeweg hield een speciale actie waarbij automobilisten konden tanken voor €1,111 de liter. Veel automobilisten stonden ervoor in de rij.

Je moest er wel snel bij zijn, want de actie duurde maar 1 uur, 11 minuten en 11 seconden. De speciale tankactie begon zondagochtend om half elf en in een mum van tijd stonden er veel auto's in een rij te wachten. Verkeersregelaars in felgele hesjes moesten de stroom aan auto's in goede banen leiden ."Ik kwam langsgereden en dacht: hier wil ik bij zijn", zegt een man die net achteraan de rij aansluit.

Helemaal vooraan de rij verbaast een vrouw zich over het bedrag dat op de pomp verschijnt. "27 euro, dat is niet veel geld. Wanneer maak je dat nou mee in deze dure tijd? De tank was niet helemaal leeg, maar toch heb ik een dikke helft bij kunnen tanken."

De tijd dringt

Nog maar twintig minuten op de klok en de drukte is er niet minder op geworden. Een medewerkster van Tinq kijkt tevreden naar de lange rij auto's. "Er is genoeg voor iedereen, te veel zelfs. Maar dan moet je wel op tijd zijn, de tijd dringt", zegt ze met een onheilspellend lachje. "Maar iedereen is blij, dus dat is goed. Hier doe je het voor."

De actie trok niet alleen de aandacht van mensen uit Boxtel. Een man in een zwarte auto rolt zijn raampje omlaag. "Ik kom vanuit Eindhoven, een vriend vertelde me over de actie. Dit is wel een lekkere prijs, ik moet ook wel veel tanken." De man is nog net op tijd voor de korting. Na precies 1 uur, 11 minuten en 11 seconden verspringen de prijzen weer naar het oude bedrag.

