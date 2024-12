112-nieuws: bestelwagen brandt uit op N267 • gewonde bij ongeval op A59

18.15



In Vught is aan het einde van de middag een auto in vlammen op gegaan. Dat gebeurde aan het Baron van Hovellplein in het centrum van Vught. Bij aankomst van de brandweer stond een geparkeerde auto op de parkeerplaats bij de winkels volledig in brand.

De brandweer had de brand snel onder controle maar kon niet voorkomen dat het voertuig door de brand verloren ging.

Even ging het verhaal dat er vuurwerk in het voertuig zou liggen, omdat er vonken te zien waren en explosies te horen waren. Deze zijn vermoedelijk veroorzaakt door magnesium van de versnellingsbak en de airbags van de auto. Een technisch mankement is waarschijnlijk de oorzaak van de brand.

De brand zorgde voor veel rook en er stonden veel mensen te kijken. De Dokter Hillenlaan werd tijdelijk voor verkeer afgesloten. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig afgevoerd. Een auto die op enkele meters van het brandende voertuig geparkeerd stond liep door de hitte van de brand flinke schade op.