Aanslagpleger huis Nieuwkuijk verdacht van poging tot moord of doodslag

De man uit Den Bosch die opgepakt is voor een aanslag op een huis in Nieuwkuijk, wordt verdacht van poging tot moord of doodslag. De bewoonster van het huis verloor daarbij een been. De rechter-commissaris heeft afgelopen vrijdag besloten dat de man ook twee weken langer vast blijft zitten. Dat laat het Openbaar Ministerie maandag weten.

De man (33) wordt verdacht van poging tot moord of doodslag, verder onderzoek moet nog uitwijzen wat de definitieve aanklacht wordt. Dat zal bij de uiteindelijke zitting bekend worden gemaakt. Ook wordt hij verdacht van het veroorzaken van een ontploffing. In de nacht van 15 op 16 november ging een explosief af bij de voordeur van een huis aan de Onsenoortsestraat in Nieuwkuijk. De 50-jarige bewoonster van het huis raakte zwaargewond, ze stond vlak achter de deur op het moment dat het explosief afging. Ze moet haar onderbeen missen. Man op de fiets

De politie denkt dat de aangehouden man de fietser is die op vele camerabeelden te zien was op de route van en naar het huis waar de aanslag werd gepleegd. Hij werd een kleine week geleden gepakt nadat bewakingsbeelden waren getoond in het opsporingsprogramma Bureau Brabant. Bij de aanhouding van de verdachte Bosschenaar werd ook een fiets gevonden die voldeed aan de beschrijving. Doelwit of vergissing

Nog altijd is onduidelijk wat de reden is geweest van de aanslag. De politie zoekt daarom nog altijd getuigen: "Waarom was dit huis en dit gezin het doelwit of was er toch sprake van een vergissing? Alle informatie die ons daar meer over kan vertellen is welkom", aldus de politie vorige week. De schade na de explosie was groot, is op deze beelden te zien: