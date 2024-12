Auto's verkocht, maar nooit geleverd: dealer opgepakt voor oplichting

De eigenaar van de Deurnese autohandel MVS, die auto's verkocht aan klanten maar de voertuigen vervolgens niet leverde, is maandagochtend opgepakt. De 50-jarige man wordt verdacht van oplichting en fraude. 26 mensen deden aangifte tegen hem, omdat hij auto's niet of kapot leverde aan zijn klanten.

Het bedrijf kwam afgelopen augustus negatief in het nieuws toen een groep autokopers klaagde over de handelwijze van het bedrijf tegenover Omroep Brabant.

"De meeste meldingen gaan over auto's die gekocht zijn, maar nooit geleverd zijn", zegt de politie. De financiële schade loopt bij slachtoffers in de duizenden euro's. Het bedrijf is in oktober dit jaar failliet verklaard.

De politie meldt maandag ook een pand te hebben doorzocht, maar het is nog onduidelijk welk pand dat is. Inmiddels heeft ook de curator van MVS een eerste verslag ingeleverd bij de rechtbank. In dat verslag staat dat er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. De laatste jaarrekening die het bedrijf bij de Kamer van Koophandel heeft ingediend was over 2021.

De curator doet nog onderzoek naar de oorzaak van het faillissement, maar hij verwacht dat er meer zaken aan het licht gaan komen. MVS heeft schulden en de curator verwacht dat die schulden nog zullen oplopen. Als de eigenaar van MVS langer vast blijft zitten, zal dat wel gevolgen hebben voor de informatievoorziening naar de curator.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Auto's verkocht, maar nooit geleverd: nu is autobedrijf MVS failliet

Auto's gekocht, maar niet geleverd: 12 aangiften tegen autobedrijf