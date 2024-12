Verkrachting in park: 2 jaar jeugddetentie geëist tegen jonge verdachten

Tegen drie jonge verdachten is maandag twee jaar jeugddetentie geëist voor de verkrachting van een vrouw in het Burgemeester Geukerspark in Helmond. De verdachten waren destijds zestien en zeventien jaar.

Omdat de jongens minderjarig waren toen ze in het park de misdaad pleegden, vond de rechtszaak in Den Bosch achter gesloten deuren plaats. De jongens stonden terecht voor een verkrachting van een 31-jarige vrouw, vorig jaar december. Ze zouden de vrouw samen met twee andere minderjarigen hebben verkracht. Vijf verdachten

De destijds 16-jarige verdachte uit Tilburg wordt ook diefstal met geweld verweten. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste tegen hem 24 maanden jeugddetentie, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Ook een jongen van destijds zeventien jaar uit Helmond stond maandag voor de rechter. Tegen hem eiste de officier van justitie 24 maanden jeugddetentie waarvan acht maanden voorwaardelijk. Die straf eiste de officier van justitie ook tegen een tweede destijds 16-jarige verdachte uit Tilburg. Biezenmortel en Spijkenisse

Volgende week staan nog twee andere verdachten in de beklaagdenbank. Ook zij waren destijds minderjarig. Het gaat om een jongen van zeventien uit Biezenmortel en een minderjarige uit Spijkenisse. Beelden van het onderzoek naar het misdrijf in het park: