112-nieuws: dronken automobilist op z'n kant • vrouw gewond na crash

19.15

Een ongeluk op de A27 bij Werkendam zorgt in de richting naar Breda voor een flinke file. Verkeer wordt over de vluchtstrook geleid, de vertraging was rond kwart over zeven 's avonds meer dan een uur. Verkeer wordt omgeleid via Den Bosch over de A2 en A59. Rijkswaterstaat verwacht dat de A27 rond acht uur 's avonds weer open is.