112-nieuws: schuurtje in brand • vrachtwagen rijdt achterop auto

06.37

Een man heeft afgelopen zaterdagnacht een pinapparaat gestolen van een pizzeria aan de Molenstraat in Deurne. Hij bezocht samen met twee andere mannen de eettent en betaalde de rekening contant. De medewerker legde tijdens het afrekenen een mobiel pinapparaat op tafel en vergat deze mee te nemen. De man stopte het pinapparaat in zij broekzak en moest, zo is op camerabeelden te zien, daar erg hard om lachen. Een van de andere mannen pakte vervolgens de zout- en pepermolen van tafel en stopte deze in zijn jaszak. Daarna verlieten ze de pizzeria.

"De pizzeria heeft veel schade geleden als gevolg van deze diefstal. Klanten konden hierdoor enige tijd niet pinnen", meldt de politie. Er is een onherkenbare foto van de verdachte gedeeld, in de hoop dat mensen hem herkennen. Mocht hij zich over een week nog niet hebben gemeld, dan wordt hij herkenbaar in beeld gebracht.