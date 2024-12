Bewoners en buurtgenoten geschrokken van nieuwe aanslag in straat

De bewoner en ook buurtbewoners zijn geschrokken van de aanslag die maandagnacht werd gepleegd bij een huis aan de Strijperstraat in Leende. Twee maanden geleden was een ander huis in dezelfde straat ook al doelwit van een explosie. "Je vraagt je wel af wie de volgende is", zegt de buurvrouw.

De voordeur en ramen van het huis raakten maandagnacht flink beschadigd. Binnen is het een ravage: overal liggen brokstukken, stukken hout en het plafond is zwaar beschadigd. De bewoner is er, net als meerdere buurtbewoners, van overtuigd dat de aanslag was bedoeld voor een ander huis. Hij is enorm geschrokken en reageert emotioneel op de aanslag, vooral omdat er drie kinderen in huis lagen te slapen. Hij wil verder niet reageren. Op straat staat dinsdagochtend een geschrokken buurvrouw. "Ik hoorde en enorme klap vannacht", vertelt ze. "Ik dacht: ach jee, er is weer iets. Dit is wel echt heel erg." Waarom haar buren het doelwit zijn van de aanslag, snapt ze niet. "Ik heb van niemand overlast en begrijp niet waarom ze deze mensen moeten hebben. Je vraagt je wel af wat het volgende is." LEES OOK: Flinke schade na explosie bij huis, gezin komt met de schrik vrij Zo zag de schade er na de explosie van maandagnacht uit:

Ook bij het huis van overbuurman Jan is schade ontstaan. Twee ramen zijn gesprongen. "Ik vind het verschrikkelijk. Ik hoorde een harde knal en zag daarna rook. In oktober is hier ook al zoiets gebeurd. Ik zou niet weten waarom. Het is wel eng", zegt hij. De vorige aanslag was op 13 oktober bij een huis aan de overkant. De bewoner was thuis toen zijn voordeur zwaar beschadigd raakte. Hij zegt geen idee te hebben waarom hij destijds doelwit was. "Het is al erg zat allemaal. Straks is de hele straat aan de beurt. Ik onthoud me verder van elk commentaar."