Lezing Israëlische professor niet verstoord, klein protest bij TU/e

De online lezing van een Israëlische wetenschapper bij de Technische Universiteit in Eindhoven is rustig verlopen. Kiril Solovey zou dinsdagmiddag persoonlijk een voordracht houden, maar die werd verplaatst naar een online bijeenkomst uit angst voor een pro-Palestijnse protestactie.

Ongeveer dertig mensen volgden de voordracht via een livestream.

Waarvandaan Solovey sprak is niet bekendgemaakt. Hij had het in het begin over zijn bezoek aan 'jullie stad' en zei dat hij 'veel stimulerende gesprekken met mensen op de campus' heeft gehad.

Volgens een woordvoerder van de gemeente was er een kleine demonstratie bij de universiteit van een handvol mensen. Die was niet aangemeld, maar daar werd wel rekening mee gehouden. De universiteit zegt dat vijf actievoerders flyers hebben uitgedeeld in de bibliotheek en dat dat rustig is verlopen.

De lezing van ruim anderhalf uur ging over het werk van de wetenschapper aan robotsystemen. Die kunnen worden gebruikt in magazijnen, maar de techniek kan ook worden toegepast in zelfrijdende auto's.

Vraag over militaire toepassingen

Een van de toeschouwers probeerde een vraag te stellen over mogelijke militaire toepassingen, maar dit werd afgekapt. Solovey vervolgde zijn verhaal zonder daarop in te gaan.

De Technische Universiteit in Eindhoven wilde vooraf niet zeggen welke veiligheidsmaatregelen waren genomen om te voorkomen dat de livestream van de professor alsnog zou worden verstoord.

Vorige week ontstond een grimmige sfeer bij een protestactie tijdens een lezing van hoogleraar Karel Martens. De Israëlische professor Kiril Solovey is net als Martens verbonden aan de Israëlische universiteit Technion.

De actievoerders verwijten Technion nauwe banden te hebben met het Israëlische leger en willen dat professoren van die universiteit niet spreken in Eindhoven. Martens moest 26 november tijdens een protestactie door de beveiliging naar een aparte ruimte worden geleid.

