Opnieuw explosie in Leende, deze keer garagedeur van huis vernield

Opnieuw is er een explosief afgegaan bij een pand aan de Strijperstraat in Leende. Deze keer ging het om een explosief bij de garagedeur van een huis dinsdagavond. Dat laat de politie weten. Het is de derde explosie in twee maanden tijd in dezelfde straat. In de nacht van maandag op dinsdag ging er nog een explosief af bij de voordeur van een huis. Volgens de politie gaat het deze keer om een ander huis.

De locatie waar dinsdagavond een explosie is geweest, ligt wel vlakbij het huis waar gisteren de deur vernield werd door een explosief. Het explosief ging dinsdagavond rond kwart voor twaalf af bij de garagedeur van het huis. Alleen de garagedeur heeft schade opgelopen en zijn er geen gewonden gevallen. De politie weet niet of en hoeveel mensen er binnen waren op het moment van de ontploffing. Forensische opsporing doet onderzoek in de straat en bij het pand. De politie spreekt met bewoners en getuigen in de straat. Twee maanden geleden, op 13 oktober, was een ander huis in dezelfde straat ook al doelwit van een explosie. De bewoner was thuis toen zijn voordeur zwaar beschadigd raakte. Hij zei dinsdagmiddag geen idee te hebben waarom hij destijds doelwit was.