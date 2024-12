Stichting voor zieke kinderen reageert op grote misbruikzaak: 'Mokerslag'

De stichting Smile per Mile uit Helmond is enorm geschrokken van de omvang van de misbruikzaak in Helmond. Het Openbaar Ministerie maakte dinsdag bekend dat een 25-jarige onderwijsassistent van kindcentrum Mondomijn, die oprichter en directeur was van Smile per Mile, ervan wordt verdacht 20 kinderen in de leeftijd tot 12 jaar te hebben misbruikt. “Dit slaat in als een mokerslag”, zo laat het tijdelijk bestuur van de stichting weten.

De verdachte heeft de stichting Smile per Mile opgericht. Volgens de oprichtingsakte zat ook zijn moeder in het bestuur. De stichting organiseert autoritjes voor kinderen met een handicap of ernstige ziekte. De club laat in een schriftelijke reactie weten ‘geen signalen te hebben ontvangen’ dat er iets mis was.

Geen voorzitter meer

“De stichting begon in 2016 met als doel kinderen met een ernstige beperking en ziekte een dag te laten genieten van onze passie: auto’s. We gaan met een groep sportauto’s eropuit om een onvergetelijke rit te maken,” zo schrijft de stichting op haar website.

"Per 14 september 2024 heeft de voormalig voorzitter zich teruggetrokken uit het bestuur", zo valt ook te lezen. Dat was vier dagen voor zijn arrestatie. Inmiddels is een nieuw, tijdelijk bestuur aangesteld.

Vriendelijk en geliefd

De schok is groot in Helmond na het nieuws van dinsdag. De 25-jarige onderwijsassistent stond bekend als vriendelijk en was geliefd. In 2017 kreeg de man zelfs een jeugdlintje van de burgemeester omdat hij de autoritjes organiseerde, staat te lezen in berichtgeving van lokale omroep Ditishelmond.

Ook was hij trainer van een voetbalteam voor kinderen met een beperking in Brandevoort. En hij was actief bij de kindervakantieweek in dezelfde wijk.

'De grote kindervriend van de wijk'

In 2018 werd de verdachte ook genomineerd voor Brandevoorter van het Jaar. In een toespraak staat dat hij ook deelnam aan de Sinterklaasintocht en bekend stond 'als de grote kindervriend van de wijk'. De onderwijsassistent ontving toen een aanmoedigingsprijs. In 2022 werd hij nog een keer genomineerd voor Brandevoorter van het Jaar.