Drie aanslagen in dezelfde straat: er komt per direct cameratoezicht

In de Strijperstraat in Leende komt per direct cameratoezicht. Dinsdagnacht werd een garagedeur van een huis vernield door een explosie. Het is de derde aanslag in deze straat. De avond ervoor ontplofte iets bij een huis aan de overkant. En in oktober was het ook al raak. "Dit moet stoppen", zegt burgemeester Teun Heldens.

Bij zeker twee van de aanslagen waren de bewoners thuis toen er iets ontplofte bij de voordeur. Bij het huis waar maandag iets ontplofte, lag een gezin met drie kinderen te slapen. Buurtbewoners vertelden dat ze zich zorgen maakten. "Je vraagt je wel af wie de volgende is", zei een buurvrouw dinsdag tegen Omroep Brabant. Na de derde explosie heeft de gemeente Heeze-Leende woensdag spoedoverleg gehad met de politie en het Openbaar Ministerie. Besloten is dat er per direct cameratoezicht komt in de Strijperstraat. Dat legt de burgemeester van Heeze-Leende uit in een videoboodschap aan de inwoners van zijn gemeente. LEES OOK: Opnieuw explosie in Leende, deze keer garagedeur van huis vernield "Dit is echt geen kwajongensstreek waar we mee te maken hebben. Het is zwaar georganiseerde criminaliteit. Bij de explosies zijn zware explosieven gebruikt. Ik ben er ontzettend kwaad over, ook omdat het in één geval om een woning gaat waar een gezin met kinderen woont. Dit moet stoppen", zo zegt Heldens. Het inzetten van cameratoezicht is volgens de burgemeester een zwaar middel. Maar wel nodig voor de openbare orde. "Ik zal deze week vaak in Leenderstrijp zijn om het gesprek aan te gaan met de omgeving", zegt de burgemeester. Maar hij doet ook een oproep aan de inwoners van zijn gemeente. "U ziet hoe gevaarlijk dit is. Weet u iets, kijk dan niet de andere kant op maar neem contact op met de politie. Alleen samen kunnen we dit stoppen en houden we onze gemeente veilig." Zo zag het er dinsdagnacht uit na de explosie: