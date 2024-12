Eigenaar van autobedrijf die klanten oplichtte blijft in cel

De eigenaar van autobedrijf MVS in Deurne blijft nog zeker 14 dagen in de cel zitten. Dat is donderdag besloten nadat hij is voorgeleid aan de rechter-commissaris. De 50-jarige man werd maandag aangehouden en wordt verdacht van fraude en oplichting. De politie doorzocht ook zijn woning in Deurne.

De politie deed de afgelopen maanden onderzoek naar 26 aangiftes die waren binnengekomen. Meerdere klanten deden hun beklag over het autobedrijf. Volgens hen werden auto's niet geleverd of zaten ze vol gebreken. Bij sommige klanten stond de auto waarvoor zij hadden betaald ineens te koop op de website van een andere garage. De zaak kwam in augustus aan het licht toen een aantal autokopers hun beklag deed bij Omroep Brabant. Zij zeiden een auto te hebben gekocht, duizenden euro's ervoor te hebben betaald, maar de auto nooit te hebben gekregen. Na de publicatie van het eerste verhaal kreeg Omroep Brabant nog meer meldingen van boze klanten. Ook zij hadden een auto gekocht en nooit gekregen of ontvingen een auto vol gebreken. In totaal hebben 26 mensen zich bij Omroep Brabant gemeld. Daarnaast speelden er ook civiele rechtszaken rond het autobedrijf. Volgens een aantal vonnissen kwam MVS niet opdagen bij deze zaken en zijn de vorderingen toegewezen. De afgelopen maanden stonden er nog zaken gepland, maar deze zijn niet doorgegaan, omdat MVS failliet is verklaard. Dat faillissement is aangevraagd door drie verschillende klanten van het bedrijf. De curator doet ook nog onderzoek naar de handel en wandel van MVS. In een eerste verslag stelt de curator dat er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. De laatste jaarrekening die is gedeponeerd is over het jaar 2021. Volgens de curator heeft het bedrijf schulden en zal deze schuldenlast naar verwachting nog verder oplopen.